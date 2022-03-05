Prof. Dr. Naci Görür: Deprem, iklim değişimi, sel, pandemi gibi afetler için Afet Bakanlığı kurulmalı

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı uyarılarda yaptı. Afet Bakanlığı kurulması gerektiğini ifade eden Prof. Görür, “Afet Bakanlığı iyi bir bütçe ve planlama ile şu deprem korkusunu büyük ölçüde milletimizin gündeminden kaldırabilir” dedi.

Prof. Görür şunları kaydetti:

“Arkadaşlar, bu hafta deprem haftası. Kayıt düşmek amacıyla şunları söylemek istiyorum:

1-Deprem, iklim değişimi, sel, heyelan, hortum, pandemi, vb. afetler için Afet Bakanlığı Kurulmalı

2-Türkiye’de deprem kuşaklarında yer alan tüm yerleşim alanlarını deprem dirençli hale getirecek çalışmalar başlatılmalıdır. Bunun için a) Önce mikro-bölgeleme daha sonra b) Tehlike analizi, c) Risk analizi ve d) Zarar azaltıcı önlem çalışmaları yapmak suretiyle yerleşim alanlarımız deprem güvenli hale getirilmelidir

3-Artık depreme kadar bekleyip, deprem olduktan sonra acil müdahale stratejisinden vazgeçilmelidir. Afet Bakanlığı iyi bir bütçe ve planlama ile şu deprem korkusunu büyük ölçüde milletimizin gündeminden kaldırabilir, sevgiyle.”