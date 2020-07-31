Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor!

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

Marmara depremi için de uyarmıştı

Prof. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Marmara depreminin eli kulağında olduğunu söylerken, “Hepimiz insanız, çok korkuyorum” demişti. Görür,"100 binleri konuşuyoruz. Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor" ifadelerini kullanmıştı.