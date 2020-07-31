T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor!

31 Temmuz 2020 19:35

Yaptığı bilimsel tespit ve yazdığı çalışmalarla Dünyanın En Etkil Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulundu.

AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

Marmara depremi için de uyarmıştı

Prof. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Marmara depreminin eli kulağında olduğunu söylerken, “Hepimiz insanız, çok korkuyorum” demişti. Görür,"100 binleri konuşuyoruz. Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

naci görürdepremmalatya deprem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24