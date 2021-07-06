Prof. Dr. Naci Görür'den Bakan Varank'ın 'uçan araba' açıklamasıyla ilgili yorum: Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” ifadelerini değerlendirerek, "Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru." açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız" dedi.

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Görür: Kulağa hoş geliyor ama gerçekleri söylemek daha doğru

Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” diye. Dayanamayıp yazıyorum. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak

dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz.Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle"