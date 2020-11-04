Prof. Dr. Naci Görür: Asıl beklenen İzmir depremi gerçekleşmedi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, asıl beklenen İzmir depreminin henüz gerçekleşmediğini belirterek, “Bu deprem bizim beklediğimiz deprem değil. Bizim beklediğimiz deprem İzmir’i ciddi etkileyecek olan deprem İzmir yarımadasının üzerinde olan fay hatlarının bazılarının oluşturacağı deprem” düşüncesini dile getirdi.

Görür, “Kimi faylarda stres azalamı olmuş olabilir, ama büyük ölçüde İzmir yarımadasındaki faylarda, özellikle Tuzla ve Seferihisar fayında bu stres alanında artış olmuş olabilir” dedi.

Prof. Görür, Habertürk TV’de açıklamalarda bulundu. Her binanın kimlik kartının olması gerektiğini belirterek, “Kimlik kartında binanın temel çatı özellikleri, yani iskeleti özellikleri, zemin özellikleri ve hangi boyutta depreme dayanıklı olup olmadığı o kimlik kartında belli olmalı. Kiraya gelecek insan, daire satın alacak insan ev sahibinden bu kartı istemeli” değerlendirmesinde bulundu.

Görür, “Bu zeminlerin özelliği; buralarda bina normalde yapmamanız lazım. Hani yer kıtlığı olur, ‘orada yapacağım’ dersiniz. Ama İzmir yarımadasında orada bina yapmak hataların en büyüğü. Sadece buraya binaları yapan değil, o binaları yaptıran, iskan veren de hesap vermesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.