Prof. Dr. Müftüoğlu: Sağlık Bakanlığı aşılama kampanyasını en geç 3-4 ay içinde bitirmeli, aksi takdirde yeni bir Koronavirüs canımızı yakmaya devam edebilir

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Çin’den getirilen Sinovac aşısına ilişkin yapılan eleştirileri değerlendirdi. “Konu aşı olduğundan güvenlik ve koruyucu güç kadar, hız meselesi de önemlidir” diyen Müftüoğlu, "Sağlık Bakanlığımız açıkladıkları aşı rakamlarını mümkün olduğu ölçüde süratle ülkemize getirmeli ve aşılama kampanyasını en geç 3-4 ay içinde bitirmelidir. Aksi takdirde, aşıya karşı bağışıklık kazanabilecek yeni bir Koronavirüs, canımızı yakmaya devam edebilir” uyarısında bulundu.

“Koruyuculuğunun Pfizer, Moderna ve Oxford aşılarına oranla biraz daha düşük olduğu söylense de bilinen, denenmiş, güvenilir bir aşı üretim teknolojisiyle geliştirilmiş bir seçenek bu” diyen Müftüoğlu, “Şimdi en hızlı şekilde bu seçeneği değerlendirmek ve olabildiği kadar çok insanımızda virüse karşı bağışıklık oluşturmak durumundayız. Kısacası, pandemide en etkili çözüm aşıdır. Ve elimizde öyle bir seçenek var gibi görünüyor” dedi.

Müftüoğlu sözlerinin devamında da, “Herkes gibi ben de halkımızın koruyuculuğu yüksek aşılarla aşılanmasını isterim. Ancak aşı uygulamalarında koruyuculuk kadar güvenlik meselesinin de önemli olduğunu iyi bilirim. Bu aşamadan sonra ‘Hangi aşı?’ tartışmasını bir kenara bırakmamız ve mümkün olduğu kadar “hızlıca” toplumumuzun önemli bir kesimini aşılayıp süreci tamamlamamız lazım” önerisinde bulundu.

Müftüoğlu, “Kısacası, konu aşı olduğundan güvenlik ve koruyucu güç kadar, hız meselesi de önemlidir. Ve biz şimdi “hız meselesinin önem kazandığı” yeni bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

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