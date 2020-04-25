Prof. Dr. Müftüoğlu: 4 maddelik sağlık anayasasını uygularsak Koroanvirüs, haziranın başında hissedilen ölçüde kontrol altına alınmış olur

Hürriyet yazarı olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili okuyucusundan gelen, "Ne zaman biter?" sorusuna, "Eğer her şey yolunda gider ve 4 maddelik yeni sağlık anayasasını ısrarla uygulamayı sürdürebilirsek (el temizliği, sosyal mesafe, evden çıkmama, maske takma) salgının ülkemizdeki boyutlarının haziranın ilk iki haftası içinde hissedilen ölçüde kontrol altına alınmış olduğunu görebileceğiz" yanıtını verdi.

Müftüoğlu, "Şu bilgiyi tekrar hatırlayalım: Süreyi belirleyecek temel faktör, bizim önerilere uyma ve disiplinli olma kabiliyetimizdir" ifadesini kullandı.

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