Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 31. yıldönümünde anıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kurucusu, Türk Hukuk Kurumu ve Ankara Barosu eski başkanlarından Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 31. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Bahçelievler’deki evinin önünde 31 Ocak 1990’da uğradığı silahlı saldırıyla katledilen Aksoy, katledilişinin 31. yılında Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı. Törene Aksoy’un eşi Ülke Aksoy, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, genel sekreter Ersan Petekkaya, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Av. Yaşar Çatak ile yurttaşlar katıldı. Burada konuşan ADD Başkanı Altınışık, “Katledilen aydınlar ortak olarak Atatürkçüdür, Cumhuriyetçidir, devrimcidir. Haktan ve hukuktan yanadır. Muammer Aksoy, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurduktan 7 ay sonra şehit edildi. Ölümün 31. yılında bile bizi aydınlatmaya, yol göstermeye devam etmektedir” dedi.

Türk Hukuk Kurumu Başkanı Çatak da “Hocamızın düşüncüleri bize her zaman ışık saçardı, o düşünceleri şimdi yıllar sonra bizlere reçete olmuştur” ifadelerini kullandı. Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Koranel ise Aksoy’u saygıyla andığını vurgulayarak “Başkanımız Muammer Aksoy, Atatürk ilke ve inkılaplarının, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve özgürlüklerinin korunmasında canı pahasına mücadele etmiştir. Bizler de Ankara Barosu olarak geçmişimizden aldığımız bu güç ile azim ve kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz ve gelecekte de devam edeceğiz. Başkanımızı rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu. Aksoy anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından gömütüne karanfillerin bırakılmasıyla program sona erdi.

Muammer Aksoy kimdir?

Hukukçu, siyaset adamı ve yazar Muammer Aksoy, 1917 yılında doğdu. 1961 Anayasası'nı hazırlayan komisyonun sözcülüğünü yaptı. İbradı'lı Hacı Musazade Numan Aksoy ve Hattatzade Mustafa Hulusi'nin kızı Nadire Aksoy'un oğludur. Kardeşleri Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, Nilüfer Pehlivanlı, Dr. Fikret Aksoy ve Sevim Batukan'dır. Ülke Aksoy ile evli olan Muammer Aksoy, Işık ve Arın isminde iki oğul ile Aslı, Muammer Can Aksoy ve İlke Aksoy isimli üç toruna sahiptir.

Tüm derslerinden tam not alarak 1939'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Zürih Üniversitesi Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesi'nde doktora yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde asistanlık ve Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1957 yılında üniversite yasasında yapılan değişikliklerin üniversitelerin özerkliğine zarar verdiği gerekçesiyle üniversiteden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi.

27 Mayıs 1960 sonrasında yeniden üniversiteye döndü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör oldu. Kurucu Meclis Antalya İli Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) ile 1961 Anayasasının hazırlanmasında komisyon sözcülüğü yaptı. CHP parti meclisi üyeliği görevlerini yürüttü. 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra tutuklandı, fakat yargılama sonucunda aklandı. 1977'de CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Avrupa Konseyi Türkiye temsilciliği ve Türk Hukuk Kurumu başkanlığı görevlerini yürüttü. 12 Eylül 1980'den sonra Ankara Barosu başkanlığına seçildi.

1989'da Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi aydınlarla birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu. 31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Cenazesi 3 Şubat günü Ankara Maltepe Camii'den kaldırılarak Cebeci Asrî Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir dersliğe adı verilmiştir.