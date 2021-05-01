Prof. Dr. Melih Bulu: Boğaziçi olarak kendimizi Türkiye'nin girişimci fabrikası olarak görüyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör olarak atanması tepkilere neden olan Prof. Dr. Melih Bulu , "Boğaziçi aslında girişimci ruhu kendisiyle içselleştirmiş durumda. ≈" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) tarafından girişimcilik temasıyla çevrimiçi düzenlenen Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nun (IBPF 2021) açılışında konuştu.

Prof. Bulu, kapitalist sistemin merkezinde girişimcilerin olduğunu ve onlar olmadan bu sistemin motivasyonunu sağlamanın pek mümkün olmadığını ve bu sebeple girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini savundu.

Melih Bulu, girişimciliğin finansman boyutuna da değinerek, girişimcilik ekosisteminde en zayıf halkanın finansman kısmı olduğunu dile getirdi.

Bulu, Türkiye'de hala girişimcilere yeterli sermaye gelmediğini belirtti ve "Sermaye sahipleri hala taşa toprağa, binaya, inşaata yatırım yapıyorlar. Ama bir türlü potansiyeli çok olan girişimlere yeterince destek vermediklerini görüyorum. Bunu da aşarsak ben Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin önünde hiçbir engel kalmayacağını, dünya çapındaki girişimcilerimizin sayılarının artarak devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bulu, Boğaziçi Üniversitesi olarak bu konuda öncülük yapacaklarını ve bu tip potansiyel girişimcileri kendi öğrenci ve hocalarının girişimleriyle bir araya getireceklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Boğaziçi aslında girişimci ruhu kendisiyle içselleştirmiş durumda. Boğaziçi olarak biz kendimizi Türkiye'nin girişimci fabrikası olarak görüyoruz . Şimdiye kadar ülkemizde çıkan 2 Unicorn'un Getir ve Peak Games'in Boğaziçili olması da bize ayrı bir gurur veriyor. Bunlarla beraber irili ufaklı binlerce girişimcinin Boğaziçi ekosisteminden çıkıyor olması bence çok önemli. Biz bunların artarak kalitelerinin daha da yükselerek çıkması için elimizden geleni yapıyoruz."