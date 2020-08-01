Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yoğun bakımdaki hasta sayısının açıklanmamasının izahı yok

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yoğun bakım hasta sayısının artık verilmemesine tepki göstererek, “Yoğun bakım hastalarının sayısının birden bire 500’lere düşmesinin ardından da açıklamaların durdurulmasının izahı yok. Nedenini biz de bilmiyoruz. Ayrıca Bodrum’da ve ülkenin geneline bakıldığında bu virüs eğer mutasyona uğramaz ise baş etmemiz mümkün değil, çünkü normalleşme sürecine giren tüm dünya ülkelerinde virüs yeniden yayıldı” ifadelerini kullandı.

Sözcü'ye konuşan Prof. Dr. Ceyhan, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı verilerinin durdurulmasının bir izahı olmadığını belirterek “Yoğun bakımda yatan hasta sayısı önce 1280'lerdeydi sonra 560'lara düştü, ardından rakamlar tamamen kaldırıldı. Eğer yoğun bakımdakiler iyi durumdalarsa ve çıktılarsa neden yoğun bakıma aldınız veya bu kadar hasta bir gündemi iyileşti. Bunun izah edilebilir yanı yok. Bizde nedenini bilmiyoruz.

Sağlık Bakanlığı'nda ki teknik verileri hazırlayan ekip bu rakamları vermeyi durdurdu. Bu duruma şu anda yurt dışından da özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden de büyük tepki var. Bilim ve sağlık ile uğraşanların bu verileri sistemli bir şekilde paylaşmasında yarar vardı” diye konuştu.

"Bakanlığın verilerine inanmak zorundayız"

Prof. Dr. Ceyhan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere inanmak zorunda olduklarını belirterek “Başka neye kime güveneceksiniz, elinizde bu verileri hazırlayabilecek başka bir kurum yok. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa ülkeleri ile sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz.

Almanya'ya iki bakanımız bakan yardımcılarımız gitti. Ancak sonuç alamadık. Çünkü onlar Avrupa Sağlık Otoritesi'nden aldıkları verileri değerlendirerek yol haritası hazırlıyorlar. Çünkü o birimde sadece biliminsanları var ve tamamen bilimsel verileri değerlendirerek açıklama yapıyorlar. Yani o birimde siyasiler olmadığı için çok daha güvenilir olarak bakılıyor” dedi.

"Sosyal mesafe plajda restoranda çarşıda sıfır, maske yok"

Ceyhan tatil yaptığı Bodrum'da bir gün sokağa çıktığını ve geri döndüğünü belirterek “Sahillerde, tatil beldelerinde aşırı rahatlama var. Sosyal mesafe plajda restoranda çarşıda sıfır, maske yok. Böyle giderse bugüne kadar aldığımız tedbirler ve önlemler bir işe yaramaz, kimse beklemesin” dedi.

"Rahatlama devam ederse bu virüsten kurtulmamız mümkün değil"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamasının sonunda ise normalleşme sürecinde tekrar pandemide başa dönülme belirtileri olduğunu söyleyerek “Bütün dünyada böyle oldu. Normalleşmeye başlayan tüm ülkelerde neredeyse başa dönüldü. Ülkemizde de salgın kurallarına uyulmaz rahatlama devam ederse bu virüsten kurtulmamız mümkün değil.

Eğer virüs mutasyona uğrayıp etkisini kaybetmezse şu andaki ortamda bu rahatlıkta virüsle baş etmemiz mümkün değil. Normalleşme sürecinde insanlar virüs ortadan kalktı bana bir şey olmaz havasına girdi, daha beteri olabilir. Daha tehlikelisi olabilir. Hafif ve gizli vakaları bir an önce tespit etmeli ve testin yaygınlaştırılmasını sağlamalı” dedi.