Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayısının 1500’den 1300’e düşmesi azalma değil, sert müdahale şart

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki küçük oynamaların azalmayı işaret etmediğini belirterek, "Sert müdahale şart" düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Ceyhan, Şu an ‘ikinci dalga’ diye bir şey yok. Herkes birinci dalga ile uğraşıyor” dedi. Ceyhan, “İkinci dalga terimi İspanyol gribinde kullanıldı. Mayıs ayında başladı, iki ay sürdü, bitti. Bir süre sonra virüs mutasyona uğrayıp daha saldırgan biçimde geri döndü. Ona ikinci dalga denildi. Covid-19’da ülkeler 0 vaka görene kadar birinci dalgadadır. Herkes birinci dalga ile uğraşıyor.” diye konuştu.

Ceyhan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın tek nedeninin normalleşme olduğunu savundu.

Yazının devamı için tıklayın