Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı, boşuna uğraşıyorsunuz

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisinin Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olmadığının altını çizerek, "Trollerin kuyruğuna basıldı, boşuna uğraşıyorsunuz Okulların veya iş yerlerinin açılıp kapanmasına itirazınız varsa, buna karar veren insanların sayfasına yazın." paylaşımını yaptı.

Ceyhan Twitter hesabındaki paylaşımda, "Trollerin kuyruğuna basıldı. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ben ne devlette görevliyim, ne de Koronavirüs Bilim Kurulu üyesiyim. Bir üniversite öğretim üyesiyim. Okulların veya iş yerlerinin açılıp kapanmasına itirazınız varsa, buna karar veren insanların sayfasına yazın. Oralara yazmaya cesaretiniz yoksa, susun. Çünkü buraya yazdığınız olumsuz mesajlar ben görmeden sekreterim tarafından siliniyor." ifadesini kullandı.