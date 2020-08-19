Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın doktor arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafa sosyal medyada 'maske' eleştirisi

Koronavirüs pandemisi sürecindeki açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın paylaştığı maskesiz bir ‘çorbacı fotoğrafı’ sosyal medyada eleştirildi.

Koronavirüs salgınının başından beri maske takılmasını savunan Pof. Dr. Ceyhan, önceki gün gittiği restoranda doktor arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta ü. oktorun da mask takmadığı görüldü. Hürriyet'te yer alan habere göre, sosyal medyada Ceyhan'ın paylaştığı fotoğraf eleştiri oklarının hedefi olurken, doktorlar sosyal mesafeye dikkat ettiklerini, restorana girildikten sonra yemek yiyebilmek adına maskelerin zaten çıkarılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kafe ve restoranlarla ilgili vatandaşları şöyle uyarmıştı:

“Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde koronavirüs taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kâğıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var.”