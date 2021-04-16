Kripto parayla alışveriş yasağına tepkiler | Mahfi Eğilmez: Kripto paralar Türkiye'de para olma niteliğini yitirmiş oldu

Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliğiyle kripto paralara ilgili düzenleme getirildi. Düzenlemede kripto paralarla ödemeler doğrudan ve dolaylı şekilde yapılamayacaktır dendi. İlgili düzenleme ise 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kararın ardından bazı ekonomist ve yazarlar karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından karara ilişkin tepkilerini paylaşan ekonomist ve yazarlar şöyle dedi:

Mahfi Eğilmez: TCMB kripto paraların alış verişlerde kullanılmasını yasakladı. Bir şeyi para yapan 3 nitelikten birisi alış verişlerde kullanılabilmesidir. Bu durumda kripto paralar (en azından Türkiye'de) para olma niteliğini yitirmiş oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılabilmesi, Türkiye’yi bir çok açıdan destekler. Müşteriyi ülkeye çeker, turizmdeki rakip ülkelere karşı fark yaratır. Paranın dolaşım hızını arttırır. Kolestrolü düşürür diye devam edecektim durdum.

Prof. Dr. İhsan Ersan: TCMB kripto paraların ödeme aracı olarak kullanımını yasakladı. 30 nisanda yürürlüğe girecek düzenleme şu an için elektronik ödeme platformlarını etkileyecek. Bankalara yönelik düzenleme BDDK'yı bekleyecek gibi.3 milyon kripto para kullanıcı ile Avrupada ilk sıradayız derken..

Prof. Dr. Emre Alkin: Düzenleme değil yasaklama olmuş, kripto paralarla alakalı..

Rasim Ozan Kütahyalı: Daha dün Ertuğrul Özkök’le konuştuk, bu konuda yazı yazmıştı. Bu kripto para borsaları 1982 Bankerler Krizi gibi olacak, bir günde bir yönetmelikle çökerler, yurttaşlarımız mağdur olacak Özkök dedim. Bu sabah uyandık ve bu iş bitti. Kripto paralar fiilen yasaklandı. Durum ciddi..

Dünya Gazetesi Yazarı Selin Arslanhan: Regülasyondan anladığımızın hala yasaklamak olması Anlamıyorsan korunmak için tamamen konuyu kapat.. GDO, gen düzenleme söz konusu olduğunda da aynı davranış biçimi, kripto paralar söz konusu olduğunda da.. Böyle korunmak mümkün olmuyor yalnız onu bir daha hatırlatmış olalım..

Ekonomi Yazarı Gökhan Özbek: Devletimiz kendine gol atmaya devam ediyor. Kripto para ile ödeme yapılmasını devlet yasakladı! Dünya nereye, biz nereye?