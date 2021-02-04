Prof. Dr. Levent Eraslan: Clubhouse, terör örgütlerinin iletişim ağı olma riski taşıyor

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yalnızca sesli paylaşım yapılabilen sosyal medya uygulaması 'Clubhouse'un terör örgütlerinin iletişim ağı olma riski taşıdığını söyledi. Eraslan, "Çünkü şifreli odalarda hiç tanımadığınız insanlar bir araya gelebiliyor. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gereken yeni bir sosyal medya ağı" görüşünü ifade etti.

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Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü’nü ziyaret eden SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, son günlerin popüler uygulaması Clubhouse hakkında uyarılarda bulundu. Her geçen gün üye sayısını artıran, sadece davetiye üzerinden katılım imkanı olan ve ses odalarından oluşan uygulamanın tehlikelerine dikkat çeken Prof. Dr. Eraslan, “Son günlerde tüm dünyada ve ülkemizde sosyal medya modası oluştu, Clubhouse. 90'lı yılların kapalı sohbet odalarının sesli biçimi. Davetiye yoluyla insanların katıldığı sosyal medya zemini. Davetiye geliyor, davetiye kabul edildiği zaman siz gruba dahil oluyorsunuz. Sadece sesle görüşebiliyorsunuz. İnsanların kendilerini özel hissettikleri ve farklı olarak kendini ifade ettiklerini düşündükleri bir mecra. Baktığımız zaman kullanım ve gizlilik politikalarında bazı tehlikeli unsurlar var. Mesela iletişim bilgileri, görüşme bilgileriniz, fotoğraflarınız hatta çerezleriniz gibi bilgileri topladıkları bunları müşteri ilişkilerinde kullandıklarını ifade ediyorlar. Biz Whatsapp'tan kaçtık gizlilik mahremiyet vurgusuyla, şimdi Clubhouse’a gittik. İnsanlar oralarda ne yazık ki şimdi gizli verilerini paylaşıyorlar” dedi.

"Şifreli odalarda hiç tanımadığınız insanlar bir araya geliyor"

Uygulamanın terör boyutuna dikkat çeken Prof. Dr. Eraslan, “Clubhouse’un bir diğer boyutu da terör örgütlerinin bir zemini olması. Propaganda, süreç içerisinde eleman temini ve hatta örgüt içi toplantılarını yapabilecekleri bir zemin olma özelliği var. Çünkü şifreli odalarda hiç tanımadığınız insanlar bir araya gelebiliyor. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gereken yeni bir sosyal medya ağı. Farkına varmadan böylesi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Son dönemlerde Clubhouse’ta insanların çeşitli şekillerde tacize uğradığına yönelik bilgiler de gelmekte. Sosyal medyada yeni heyecanları denemek için çok acele etmemeli, mutlaka çok iyi araştırarak sürece dahil olunmalı” diye konuştu.

"Sanal kumar, yetişkin sitelere giriş ve dijital zorbalık arttı"

Sosyolog Prof. Dr. Levent Eraslan, pandemi ile beraber çocukların dijital dünyaya ile karşı karşıya kaldığını belirterek aileleri uyardı. Sanal kumar, yetişkin sitelere giriş ve dijital zorbalığın arttığını söyleyen Eraslan, şunları kaydetti:

“Pandemi dönemi ile beraber online kalma hali, dijital süreçler ile birlikte olma, ekrana bakma halleri çok arttı. Daha önceden oyun amaçlı kullandığımız birçok eğlence araçlarının tamamı öğretim aracına döndü. Televizyon bir anda öğretmen, tablet bir anda okul oldu. Elbette böyle bir dijital dünya ile karşı karşıya kalmanın da bazı zararları var. Psikolojik olarak çocuklarda yorgunluk, fizyolojik olarak, bel, boyun, kol ağrıları. Özellikle pandemi döneminde artan bir diğer tehlikede dijital oyunlar. Online dijital tehlikeli oyunlar şiddet öğretir. Anne ve babalar online dersler sonrasında çocukların yine tabletle baş başa kaldıklarında ne yaptıklarına bakmalılar. Bu yüzden de onların dünyalarını iyi bilmeleri lazım. Bu takipte emredici, yargılayıcı, suçlayıcı ve yasaklayıcı bir dil kullanmak olumlu sonuç vermiyor. Tehlikeli dijital oyunlar artık mobil sistemi girdiler. Yaygınlığı o kadar artıyor ki insanlar günde 8 saate kadar, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında böylesi alanlarda kalıyorlar. Ekstrem denemeler yapıyorlar. Bu dönemde ne yazık ki sanal kumar çok arttı. Yetişkin sitelerine giriş, dijital zorbalık arttı, suç oranları yükseldi. Bu yüzden anne ve babaların çocuklarının ne yaptığını, nasıl bir alışkanlık içerisinde olduklarını izlemeleri gerek. Sosyal medyada tanımadığı kişilerle konuşmamaları, tanımadığı kişilere kendi verilerini vermemeleri, tanımadığı kişilerle süreç içerisinde özel ilişki kurmamaları gerektiği mutlaka vurgulanmalı."