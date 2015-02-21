Prof. Kural’a hediye edilen afiş orijinal Picasso çıktı

İTÜ Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kural’a ABD’de öğrencilik yıllarında hediye edilen afişin ünlü ressam Picasso’nun kendi eliyle yaptığı ortaya çıktı.

Gökhan Karakaş'ın Milliyet'teki haberine göre; ABD Newyork’taki Columbia Üniversitesi’nde 1972’de maden ekonomisi yüksek lisansı yapan Orhan Kural, gündüzleri eğitimini sürdürürken geceleri de üniversitenin fotokopi merkezinde çalışıyordu. Sık sık fotokopi merkezine gelen sanat profesörü Alfred Paul Borger, çalışma azmiyle çok sevdiği Orhan Kural’a bir hediye verdi. Borger tabloyu verirken, “Bu ileride senin hayatını değiştirecek kadar değerlenebilir. Ben yaşlandım, senin işine yaramasını umarım” dedi. Hediye tabloyu 43 yıl boyunca evinde saklayan Prof. Dr. Orhan Kural, eseri geçtiğimiz günlerde Sabancı Müzesi uzmanlarına gönderdi. Tabloyu inceleyen müze uzmanları, eserin 1961’de Pablo Picasso tarafından yapıldığını tespit etti.

Tablonun 43 yıl önce kendisine hediye edildiğini anlatan Kural, “Afişi yıllarca evimde sakladım. Bana 1972’de verildi, 1 yıl sonra Picasso öldü. Ünlü ressamın el yazısıyla yapmış olması ve Kübizm’in kolayca fark edilmesi değerini artırıyor” dedi.

‘Ben de yaşlandım’

Eseri satışa çıkaracağını kaydeden Kural, “Tablonun değerini açık arttırma ile belirleyeceğiz. Halen Sabancı Müzesi’nde güvende. Açık artırma ile satarak Türkiye’de sokak hayvanları için çalışan dernek ve sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağım. Çünkü ben de yaşlandım ve profesör Alfred gibi benim de ihtiyacım yok bu paraya. Ama sokakta yaşayan hayvanların var” dedi.

Soyut resimde tipik Picasso çizgileri

İspanyol ressam ve heykeltıraş Picasso, 25 Ekim 1881 - 8 Nisan 1973 arasında yaşadı 20. Yüzyılın en iyi sanatçıları arasına giren Picasso çok üretkendi. Yaklaşık 14 bin resim çizen 300 heykel yapan Pablo Picasso Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi. Picasso’nun Tel Aviv Müzesi’nin Rubinstein Pavyonu’nda 3 Ağustos ile 2 Eylül 1961’de süren Mezarlık Eserleri adlı sergisi için hazırladığı afişte bir de soyut resim bulunuyor. İbranice başlığı olan afişin İngilizce ve Fransızca yazıldığı belirlenirken, soyut resim tipik Picasso çizgileriyle dikkat çekiyor. 1961’de matbaa ve baskı teknolojisi gelişmediği için sanatçıların kendi afişlerini kendilerinin yaptığı belirtiliyor.