Prof. Dr. Korkut Boratav: AKP iktidarının uzatmaları oynadığı düşüncesindeyim, CHP göreve davet edilmeli

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, "AKP/Saray iktidarının 'uzatmaları oynadığı' düşüncesindeyim. Temsili demokrasinin normal kuralları içinde vadesi dolmuştur." düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Boratav, "İslamcı faşizme kesin geçişi tamamlayacak bir 'Saray darbesi' olası mıdır? Öngörü yapamam. 'Normal' ortama ilişkin konuşabiliriz. Egemen güçler, AKP’den kopmalar sonrasını içeren bir merkez Cumhuriyetçi, milliyetçi sağ ve ılımlı İslam koalisyonunun tasarımı içindedir. CHP’nin merkezde yer aldığı bu ortamda, sosyalist sol, önemli ve üçlü bir programı savunmak, kısmen üstlenmek durumunda olacaktır. Parlamenter sisteme dönüşün demokratikleşerek gerçekleşmesi hukuk, eğitim ve kamu yönetiminde İslamcı uygulamaların tümüyle tasfiyesi ile emek karşıtı neo-liberal uygulamalara karşı mücadelenin öncülüğü... İlk iki göreve, CHP ısrarla davet edilmelidir. Sonuncu “görev” sola özgüdür. Düzen partileri dışındaki mücadele alanını oluşturur." ifadesini kullandı.