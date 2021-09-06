Prof. Dr. Kara: Türkiye, OVP ile yüzde 5’lik enflasyon hedefinden vazgeçti

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan üç yıllık hedeflerden bazıları, ekonomistler tarafından şüpheyle karşılaştı. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara Twitter’da yaptığı değerlendirmede, OVP’de önümüzdeki üç yıl için Merkez Bankası’nın daha önce açıkladığı yüzde 5’lik enflasyon hedefinin üzerinde oranlar öngörüldüğüne dikkat çekerek, “On yıllık başarısız uygulama sonrasında Türkiye görünür gelecek için yüzde 5’lik enflasyon hedefinden vazgeçti” diye yazdı.

Merkez Bankası, “Enflasyon hedeflemesi” kapsamında hedefi yıllardan bu yana yüzde 5 olarak belirliyordu.

OVP’de enflasyonun 2021’de yüzde 16.2, 2022’de yüzde 9.8, 2023’te yüzde 8, 2024’te yüzde 7.6 olması öngörülüyor.