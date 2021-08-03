T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Prof. Dr. Kara: Merkez Bankası’nın tahminine ulaşmak için enflasyonun geri kalan 5 ayda yüzde 3.7 artması gerek

03 Ağustos 2021 18:17

Enflasyonun yüzde 18.95’e yükselmesini yorumlayan Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın yılsonu için öngördüğü yüzde 14.1’e ulaşabilmek için geri kalan 5 ayda tüketici fiyatlarının sadece yüzde 3.7 oranında artması gerektiğini belirtti. Twitter'da geçtiğimiz yıllarda son 5 ayda gerçekleşen birikimli enflasyona dair bir grafik paylaşan Kara, “Aşağıdaki resme bakınca bu tahminin epey iyimser kaldığını söyleyebiliriz” yorumu yaptı.

Geçmişte uzun bir süre Merkez Bankası’nda Başekonomist olarak görev yapan Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafik, yılsonu için öngörülen yüzde 14.1’lik enflasyona ulaşmanın ne denli güç olduğunu ortaya koyuyor.

 

Hakan KaraEnflasyonMerkez Bankası2021 hedefi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24