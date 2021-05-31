Prof. Dr. Kara: Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 20 büyüyecek ama genç kadınların yarısı işsiz kalmaya devam edecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü açıklamasını değerlendiren iktisatçılar, işsizliği azaltıcı kapsayıcı bir büyüme gerçekleşmediğine dikkat çektiler.

Prof. Dr. Hakan Kara

"Pandemi döneminde yaşananlar, ekonominin temel performans göstergesinin GSYH büyümesi olmadığını bir kez daha gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde GSYİH % 20’nin üzerinde büyüyecek fakat genç kadınların yaklaşık yarısı fiilen işsiz kalmaya devam edecek."

Atilla Yeşilada

"Niye şaşırmadık? 1. Ç. milli gelir hem konsensüs tahmini hem de çeyreklik tahminleri aştı. Var olasın TÜİK."

Doç. Dr. Oğuz Demir

"İşgücü gelirleri (cari) 377 milyar TL’den 437,5 milyara çıkmış. %16 büyümüş. Yıllık enflasyon ise %15,6! Kabaca reel büyüme %0,4! Net işletme artığı/karma gelir 405,5 milyar TL’den 564 milyara çıkmış. %39,1 artmış. Reel olarak büyüme %25’e yaklaşmış. Salgın kime yaramış?"

Prof. Dr. Mehmet Şişman

"Şirketler baz etkisiyle ve ertelenmiş hane halkı talebiyle buyumusler. Hanehalki gelirleri enflasyon karşısında nasıl seyretmiş. Bir de ona bakmak gerekir tabi."

Barış Esen

"İlk çeyrekte % 7 büyümeye şaşırdıysanız, asıl ikinci çeyrekteki olası çift haneli büyümeye kendinizi hazırlayın."