Prof. Dr. Kadri Yıldırım yaşamını yitirdi

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan eski HDP milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım bugün hayatını kaybetti.

Eski HDP milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım, 23 Mart'ta beyin kanaması geçirmişti.

Yıldırım, 2015 yılında HDP'den Siirt milletvekili seçilmişti.

Kadri Yıldırım’ın cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Yeniköy Camisi’nde kılınacak. Yıldırım'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek

HDP'den başsağlığı mesajı

HDP, Yıldırım'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

"Mamoste Kadri Yıldırım’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

26. Dönem Siirt Milletvekilimiz, Akademisyen Kadri Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Hayatını Kürt dili çalışmalarına adayan, sayısız bilimsel eseri ardında bırakan, binlerce öğrenci yetiştiren Mamoste Kadri’den çok şey öğrendik. Eserleri, derin birikimi bizimle yaşamaya devam edecek.

Yıldırım’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz."