Prof. Dr. Kaboğlu: İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi Demirel, AKP'nin yargısına ayna tuttu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi Aysel Demirel için AKP’nin 16 yıllık iktidarında yaratılan yargı düzenine ayna tuttu" dedi.

Danıştay üyesi Aysel Demirel’in CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkındaki paylaşımını “Bir yargıcın sürüklenebileceği en vahim tablo” olarak yorumladı.



Demirel için “AKP’nin 16 yıllık iktidarında yaratılan yargı düzenine ayna tuttu” ifadelerine kullanan Kaboğlu, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Kesinlikle reddedilmesi gereken bir husus. Hayli de can sıkıcı. Acı ama gerçek bir tablo. Yargının hangi duruma sürüklendiğini somutlaştırmış oldu.”



CHP’nin parlamentoda çoğunluk elde etmesiyle beraber amaçlarının yeni bir Anayasa için çalışmalara başlamak olduğunu aktaran Kaboğlu, yargıdaki çürümüşlüğü işaret edip, “Bugün yürürlükte olan anayasa askıda. Biz, Anayasa hükümlerini yürürlüğe sokmak için çaba sarf edeceğiz. Bağlayıcılığının saptanması için çalışacağız. Yeter ki parlamento da bir irade çıksın, bu zaman isteyen bir şey değil” dedi.



“OHAL’in kaldırılması, KHK’lerin temizlenmesi ve paralel olarak da yeni anayasa süreci çalışmalarımızı izleyecek” diyerek yol haritasını açıklayan Kaboğlu, OHAL’e ilişkin “Darbe girişiminin bozduğu anayasal düzeni yeniden tesis etmek için ilan edildiği halde anayasal düzeni kişi projesi doğrultusunda değiştirmek için kullanıldı” yorumunu bulundu. Kaboğlu ayrıca, seçim sonuçlarında CHP’nin parlamentoda üstünlük sağlamasını, AKP’nin muhalefeti öğrenmesi yönüyle de demokrasi için olumlu olduğu yorumunda bulundu.