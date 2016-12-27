Prof. Dr. İştar Gözaydın tutuklandı!

Prof. Dr. İştar Gözaydın 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İzmir Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' operasyonu kapsamında OHAL kararnamesiyle kapatılan Gediz Üniversitesi’nden 33 kişi için yakalama kararı çıkarılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, eski sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın da bulunduğu eşi İskender Savaşır tarafından duyurulmuştu.

Savaşır, Gözaydın’ın tutuklandığı bilgisini Twitter’dan duyurdu. Savaşır’ın mesajı şöyle:

İştar Gözaydın kimdir? İştar Gözaydın kimdir?

İştar Gözaydın, 1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını 1977’de Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden, 1981’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak tamamlayan İştar Gözaydın, 1982 yılında aynı fakültenin İdare Hukuku Anabilim dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve geldi.

1986-1987 yılları arasında Fulbright Bursu’yla Amerika Birleşik Devletleri'nde lisansüstü çalışmalarını sürdürdü.

1986 yılında Georgetown University International Law Institute’da devam ettiği Amerika Birleşik Devletleri hukuk sistemi üzerine sertifika programından sonra, 1987’de New York Üniversitesi’nden yüksek lisans; 1991’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini aldı. Aynı zamanda İştar Gözaydın, 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını aldı.