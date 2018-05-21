Prof. Dr. İlber Ortaylı: Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek komiktir

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu'nca düzenlenen 'Osmanlı ve İstanbul’un Fethi' konulu konferansta, Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan olduğu yönündeki iddialarına ilişkin olarak, “Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek, Trump’ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin’in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir” dedi.

Ortaylı konferansa, dün hayatını kaybeden İngiliz asıllı ABD'li tarihçi Bernard Lewis’i anarak başladı. Lewis’in, görüşleri ve yaptığı benzersiz çalışmalarıyla tarih dünyası için çok önemli bir kayıp olduğunu vurgulayan Ortaylı, ünlü tarihçinin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını reddettiği için Ermeni cemaati ile çatıştığını hatırlattı.

Konferansta 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ve dünyada hakim olan siyasi ve kültürel yapı hakkında bilgiler veren Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in sahip olduğu yetenekleri anlattı. Konuşmasında bazı çevrelerce ortaya atılan Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan olduğu iddialarına da yanıt veren Ortaylı, “Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek, Trump’ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin’in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir” diye konuştu.

Chicago Kültür Merkezi'ndeki tarihi Preston Bradley salonunda gerçekleşen konferansı çoğunluğu ABD’de yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 500 kişi takip etti. Salona getirilen ilave sandalyeler de yeterli olmayınca çok sayıda kişi konferansı ayakta dinlemek zorunda kaldı.