Prof. Dr. İlber Ortaylı: Demirel şaşadan uzak, itidalli bir liderdi

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- 9\'UNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğum günü dolayısıyla düzenlenen konferansta anıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adnan Menderes\'ten sonra büyük bir oy potansiyeliyle iktidara gelen Süleyman Demirel\'in şaşaadan uzak, itidalli bir lider olduğunu söyledi.

Merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in 1 Kasım olan doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta\'da anma etkinliği düzenlendi. İlk program, adını taşıyan Süleyman Demirel Üniversitesi\'nde (SDÜ) yapıldı. Bu kapsamda ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı \'Süleyman Demirel ve Demokrasi\' konulu konferans verdi. SDÜ Batı Yerleşkesi\'nde bulunan Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi\'ndeki konferansa öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salon dolunca bazı öğrenciler yere oturdu. Demirel\'in kardeşi merhum iş insanı Şevket Demirel\'in kızı Nihan Atasagun, Demirel\'in siyasi hayatında yanında yer alan eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Aykon Doğan, Hamdi Üçpınarlar, eski milletvekilleriyle manevi kızı olarak bilinen ve özel doktorluğunu da yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, siyasiler ve SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da konferansa katıldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Demirel gibi siyasi bir dehanın adını taşıyan üniversitede bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, \'İslamköylü Çoban Sülü\' olarak bilinen Demirel\'in kendi dönemlerinde \'Morrison Demirel\' olarak anıldığını söyledi. Ortaylı, bu lakabın kendisine Morrison Şirketi\'nde görev yapmasından dolayı takıldığını hatırlattı.

Adnan Menderes\'ten sonra büyük bir oy potansiyeliyle iktidara gelen Süleyman Demirel\'in şaşadan uzak, itidalli bir lider olduğuna dikkat çeken Ortaylı, \"Sokaklara dökülerek zafer kutlamaları yapılması gereken bir durumda bile o seçmenlerini itidalli davranmaları konusunda hizaya getiren bir insandı\" dedi.

İlber Ortaylı, Türkiye\'nin Demirel döneminde sanayileşme alanında önemli adımlar attığını ve büyüdüğünü vurguladı.

Konferansın ardından SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, İlber Ortaylı\'ya Süleyman Demirel\'in meşhur şapkasını simgeleyen biblo hediye etti. Demirel\'in kardeşi merhum iş insanı Şevket Demirel\'in kızı Nihan Atasagun\'a da Demirel\'in kabartma bir portresi Demokrasi Müzesi\'ne konulmak üzere verildi.



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