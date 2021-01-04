Prof. Dr. Hüseyin Toros: Önümüzdeki hafta kışa hazır olsak iyi olur

Prof. Dr. Hüseyin Toros ile Prof. Dr. Orhan Şen yaptıkları değerlendirmede ‘İstanbul’da hepimizin beklediği kar yağışını’ görebiliriz dedi. Toros, "Hafta sonuna kadar sistem geçişi var, cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. O gelecek olan sistemler peş peşe geleceği için önümüzdeki hafta biraz kışa hazır olsak iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu anda adım adım ülkemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak. Soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. Barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor " dedi.

"Önümüzdeki hafta güneşli havayı zor göreceğiz"

Bu gece İstanbul'da yağış geçişinin görüleceğini ve hafta sonu yeniden etki etmesini beklediklerini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre şu anda adım adım ülkemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak bu sistem. Atmosferik sayısal sonuçlara baktığımız zaman hafta sonu Cuma gününden itibaren yeni bir yağış sistemi geliyor. Bu gelecek sistemler, yani peş peşe gelecek sistemler gözüküyor. Önümüzdeki hafta böyle güneşli havayı zor göreceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla güneşi bekleyenler için önümüzdeki hafta maalesef sevindirici bir hafta olmayabilir ama barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor model sonuçlarına göre" dedi.

"Önümüzdeki hafta kışa hazır olsak iyi olur"

Beklenen tahminlere göre ay sonuna doğru kar ihtimalinin olduğunu belirten Toros, "Yine ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer bu soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz, İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur. Bu kar yağışları da yer altı suyunu besleme anlamında oldukça büyük önem taşıyor. Şu anda ülkemizin batı kesiminden yağışlı sistemin girdiğini, Meteoroloji Müdürlüğü'nün cep telefonu uygulamasından görebiliyoruz. Oradaki gidişat hızına baktığımız zaman bu gece İstanbul'dan da geçiş yapacak gözüküyor. Hafta sonuna kadar sistem geçişi var, cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. O gelecek olan sistemler peş peşe geleceği için önümüzdeki hafta biraz kışa hazır olsak iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğiz"

Beklenen kar müjdesi sonunda geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara'ya kar yağma olasılığı var." dedi. Kar yağışı için tarih de veren Şen, daha doğru bir öngörü için perşembe gününü işaret etti.Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, İstanbul'a senenin ilk karının ne zaman yağacağı da belli olmaya başladı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, twitter hesabından yaptığı açıklamada, yağışların önümüzdeki hafta geleceğini belirtip şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye de kuraklık devam ediyor, bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum."

Marmara'ya kar yağma olasılığı var

Şayet sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise Türkiye kar yağışını alır. Marmara'ya da kar yağma olasılığı var. Daha tutarlı öngörü bu hafta perşembeden sonra yapılır."

"Ocak ayında 93 yılın rekoru kırıldı"

Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre Ocak ayında 93 yılın rekorları kırıldı.

Prof. Şen şu bilgileri paylaştı:

Ankara'da Aralık 2020, 93 yılın en sıcak ayı olmuş. Ocak ayının 93 yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 4.7 C iken bu hafta 12-13 C.

İstanbul'da 93 yıllık ortalama Ocak ayı sıcaklığı. 8.5 C iken bu hafta 15-16 C.

DHA