Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’ndan gri liste yorumu: En büyük kayıp sıcak para akımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında

Türkiye’nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasının yankıları sürerken, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Türkiye'ye ekonomik yönden olası etkilerini değerlendirdi.

Sözcü'nün haberine göre, en büyük ekonomik kaybın borsa, devlet iç borçlanma senetleri, repo işlemlerini içeren “sıcak para” ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında görüldüğünü aktaran Kozanoğlu, Türkiye'den son yıllarda ciddi sermaye çıkışı gözlendiğine işaret ederek, hali hazırda IMF'nin ortaya koyduğu ölçüde sermaye yatırımının da kalmadığını vurguladı.

Kozanoğlu, içeride yabancı yatırımcıya ait 20.8 milyar dolar hisse senedi, 5.8 milyar dolar tahvil ve 7.7 milyar dolar swap olmak üzere sadece 34.3 milyar dolar sıcak para kaldığı bilgisini verdi.

Türkiye'nin gri listedeki en büyük ekonomi olduğunu söyleyen Hayri Kozanoğlu, listede Fas, Suriye, Arnavutluk, Güney Sudan, Yemen, İran, Kuzey Kore gibi ülkelerin de yer aldığını söyledi. Mali ve Ürdün de gri listeye alınırken, Afrika ülkeleri Botswana ve Mauritius ise liste dışına çıkarıldı. Kozanoğlu, FATF'nin sisteminin başta bankalar olmak üzere özel sektörü yaptığı işlemlerden sorumlu tutmak üzerine kurulu olduğuna işaret etti. Kozanoğlu, bankaların müşterinin yaptığı işlemlerin gerçek bir ekonomik faaliyetin finansmanı mı, yoksa fiktif bir operasyon mu olduğunu incelemekle yükümlü olduklarını hatırlattı.