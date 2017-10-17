Prof. Dr. Hasan Ünal: Türk-Amerikan ilişkilerinin toparlanması mümkün değil

ANKARA, (DHA) - AMERİKA’NIN Suriye’de Kürdistan kurma sevdasının Türk-Amerikan ilişkilerini çıkmaza sürüklediğini belirten Prof. Dr. Hasan Ünal, ilişkilerin toparlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye ve Amerika arasında yaşanan vize krizi sonrasındaki gelişmeleri ve ardında yatan nedenleri anlatan Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, krizin uzun süredir beklendiğini vurguladı. 20 yıldır Türk-ABD ilişkilerinin yeniden formatlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, “ABD\'nin özellikle Suriye\'de PKK/PYD\'yi silahlandırma ve bölgede bir Kürdistan kurma projesinden vazgeçmemesi halinde ilişkilerin toparlanabilmesi mümkün görünmüyor. Amerika 20 küsur yıldır ikili ilişkileri yeniden formatlıyor. Gerek Kıbrıs sorunu, gerekse Ege konusunda Türkiye, Amerika ve Batılı müttefikleri ile ciddi görüş ayrılığı içerisinde” dedi.

\"KONSOLOSLUK GÖREVLİSİNİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGILAYAMAYACAK MI?”

Türkiye’nin PKK ile mücadelede Batıdan hiçbir zaman destek almadığını vurgulayan Prof. Dr. Ünal, “ABD gözümüzün içine baka baka PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’ye ağır silahlar veriyor ve orada bir ordu kurmaya çalışıyor. Ben bu krizi perşembenin gelişinin çarşambadan belli olması diye düşünüyorum. Yani bu gidişat bir yerde kırılacaktı. Amerikalılar bunu kendi konsolosluk çalışanlarının tutuklanması üzerine yapmaya karar verdi. Bir konsolosluk görevlisi tutuklandıysa bunları Türkiye Cumhuriyeti yargılayamayacak mı?” diye konuştu.

\"TÜRKİYE İNCİRLİK ÜSSÜ\'NÜ KAPATABİLİR\"

Türkiye’nin İdlib sonrası Afrin’e müdahale edebileceğini o noktada da ilişkilerin gerileceğini dile getiren Ünal, “Vize konusu aşılabilir. Ama bu konu ortadan kalksa bile Türk-Amerikan ilişkilerinde dikenli konular var olduğu sürece ilişkilerin herhangi bir şekilde düzeleceğini beklemek fazla iyimserlik olur. Ben ilişkilerin artan bir oranla kötüleşeceği kanaatindeyim. Çünkü İdlib’ten sonra Türkiye Afrin’e müdahale ettiğinde, ki etmesi gerekecek, Amerikalılar \'siz benim kara gücümü bombalıyorsunuz, siz benim kara gücümü vuruyorsunuz\' gibi gerekçelerle Türkiye’nin karşısında yer alabilir. Türkiye’nin İncirlik Üssünü kapatacağını düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

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