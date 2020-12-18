Prof. Dr. Hakan Kara: Taksit sınırlandırması güçlü faiz artırımı olasılığını azalttı; BDDK da fabrika ayarlarına dönüyor

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun otomobil, altın, beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyada taksit sayısını sınırlandırmasının ve banka mevduatlarında stopaj indiriminin uzatılmasının, Merkez Bankası’nın 24 Aralık’ta yapacağı toplantıda güçlü bir faiz artırımına gitme olasılığını azalttığını belirtti.

Kara, Twitter paylaşımında, taşıt kredilerindeki taksit sayısının azaltılmasına dikkat çekerek, “Tüketici kredilerinde sadece taşıtta büyüme trendi yüksek kalmıştı. BDDK taşıt kredilerine vade sınırlaması getirdi. Kredi kartlarında da cari açığı azaltıcı önlemler geldi. Para ve kredi politikası koordinasyonuna dönük önemli adımlar. BDDK da fabrika ayarlarına dönüyor!” dedi.

Ne olmuştu?

BDDK, hihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde taksit sayısını kırk sekiz aydan otuz altı aya indirmişti.

Aynı kararla, altın alımında taksit sayısı sekiz aydan altı aya, elektronik eşyada altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında ise on sekiz aydan on iki aya çekilmişti.