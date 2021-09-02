Prof. Dr. Hakan Kara: Faiz indiriminin son çeyrekte denenme ihtimali var

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, para politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, faiz indiriminin Eylül'de değil, son çeyrekte denenme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Bloomberg HT yayınına konuk Hakan Kara, enflasyon oranı verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Kara, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 21,7 büyümesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, çeyreklik büyümenin kapanmalara rağmen pozitif geliştiğini, momentumun ise güçlü seyrettiğini söyledi.

Bu yıl Avrupa'dan ihracata ciddi destek geldiğini ve bunun yavaşlayacağına dikkat çeken Kara, son çeyrekte büyümede bir yavaşlama görülebileceğini aktardı. Kara, önümüzdeki aylarda enflasyon artışına ilişkin öngörülerini ise şu cümlelerle özetledi:

“Önümüzdeki dönem için öngörülebilirlik yüksek değil. Bu ay çekirdek enflasyona daha fazla referans verilebilir. Yıllık enflasyonda artış bekliyorum, yüzde 19'un üstüne çıkma ihtimali yüksek. Yüksek enflasyon ve sektörel ayrışma büyümeyi hissetmememize sebep oluyor. Enflasyon sorununu çözmedikçe refahın tabana yayılmadığını duyacağız.”

Kara, TCMB’nin olası faiz indirimi kararı hakkında yaptığı açıklamada, “2022 yılında maliye politikasından destek bekleyebiliriz. Makro ihtiyati tedbirler faiz artırmadan ekonomiyi dengeleme çabası içeriyor. Faiz indiriminin Eylül'de değil son çeyrekte denenme ihtimali görünüyor.” dedi.