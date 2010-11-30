-PROF. DR. HABERAL'IN SAĞLIK RAPORUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsünden taburcu edildiğine dair sağlık raporunda imzası olan 5 kişilik doktor heyetinin, açılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çağrılacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Fikret Seçen'in, hastalığı nedeniyle İÜ Kardiyoloji Enstitüsünde tedavi gören Prof. Dr. Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin, enstitünün 5 kişilik doktorlar heyetince 16 Ekim 2010'da yazılan sağlık raporunun mahkemeye ulaştırılmadığı gerekçesiyle açtığı soruşturmada, doktorların da ifadesine başvuracağı kaydedildi. Buna göre, Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili rapor düzenleyen İÜ Kardiyoloji Enstitüsünde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ana Bilim Dalı Başkanı Zerrin Yiğit başkanlığındaki Prof. Dr. Cengiz Çeliker, Prof. Dr. Vedat Sansoy, Prof. Dr. Tevfik Gürmen ve Prof. Dr. Cengizhan Türkoğlu'na, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelmeleri için yarın tebligat gönderileceği ifade edildi. İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Tıp Kurumuna gönderilen raporların arasına konulmadığı gerekçesiyle mahkemenin sorumlular hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği raporda, Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili şu ifade yer alıyordu: ''Enstitümüzün 3. servisinde 304 numaralı odada yatmakta olan Mehmet Haberal'ın durumu değerlendirilmiş ve tıbbi tedavisine ayakta devam edilerek bir ay sonra kontrole gelmek üzere taburcu edilmesine karar verilmiştir.''