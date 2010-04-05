Prof. Dr. Haberal video konferansla ifade verecek

T24 - Ergenekon davasında bugün bir ilk yaşanıyor, duruşmada tutuklu sanıklardan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haberal'ın video konferans yöntemiyle ifadesi alınıyor.



2. Ergenekon davası duruşmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.



Davanın 50. duruşmasında video konferans yöntemiyle eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın savunması alınıyor.



Haberal savunmasını tedavi görmekte olduğu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde avukatlarının ve sağlık ekibinin huzurunda birer saatlik olarak veriyor.



Haberal'ın yanında avukatları Serdar Özersin, Belgin Özersin ve Dilek Helvacı bulunuyor. Ortamın duruşma şartlarına uygun olup olmadığını ise üye hakim Hüsnü Çalmuk değerlendiriyor.



Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, daha sonra Haberal'ın kimlik tespitini gerçekleştirdi.



Bekar olduğunu ve 4 çocuğunun bulunduğunu belirten Haberal, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emekli olduğunu, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde çalıştığını ve aylık gelirinin de 10 bin lira olduğunu söyledi.



Başkan Şengün daha sonra iddianamede Haberal ile ilgili olan bölümleri okumaya başladı.



Bugünkü duruşmaya gazeteci Tuncay Özkan, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ve eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 33 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan Emin Şirin ile emekli Orgeneral Hurşit Tolon katıldı.



Tutuklu yargılanan eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Albay Cengiz Köylü, Mustafa Dönmez, Oğuzhan Sarıoğlu, Durmuş Ali Özoğlu ile Oğuz Bulut ise duruşmaya gelmedi.







