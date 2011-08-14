-Prof. Dr. Haberal hastaneye kaldırıldı İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, cezaevinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde rahatsızlanan Haberal, götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Haberal'ın, kalp atışlarındaki ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.