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Prof. Dr. Haberal bugün tahliye olabilir

Prof. Mehmet Haberal’ı tahliye etmedikleri için, toplam 13 bin 500 lira tazminata mahkum olan 9 hakimle ilgili karar verilecek.

05 Kasım 2010 02:00

T24 - Yargıtay, bugün kritik bir temyiz istemini ele alacak. Prof. Mehmet Haberal’ı tahliye etmedikleri için, toplam 13 bin 500 lira tazminata mahkum olan 9 hakimle ilgili karar verilecek. Tazminat onanırsa, Haberal’ın tahliyesi de gündeme gelecek

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bugün kritik bir temyiz istemini ele alacak ve Ergenekon davası tutuklusu Prof. Mehmet Haberal’ı tahliye etmedikleri gerekçesiyle toplam 13 bin 500 lira tazminata mahkum olan 9 hakimle ilgili karar verilecek. Kararın onanması durumunda 17 Nisan 2009 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Haberal’ın tahliyesi de gündeme gelecek.

Prof. Haberal, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Rüstem Eryılmaz, Resul Çakır, Kemal Can, Yakup Hakan Günay, Mehmet Faik Saban, Nurettin Ak, İdris Aslan, Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu ve Ali Efendi Peksak hakkında ‘’Rahatsızlığı nedeniyle ölüm riski taşıdığı, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı halde’’ tahliye taleplerini reddettikleri gerekçesiyle, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne tazminat davası açmıştı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi de, Haberal'ın "Tutukluluk Halinin Devamına" ilişkin verdikleri kararların CMK'ya aykırı olduğu gerekçesiyle 9 hakimi, bin 500’er lira tazminata mahkum etmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bugün, verilen bu kararı onmayacak ya da bozacak. Hukuk Genel Kurulu'nun vereceği nihai karar, Türkiye genelinde görev yapan binlerce hakimi yakından ilgilendiriyor.

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