Prof. Dr. Haberal bugün anjiyo olacak

Ergenekon’un 12. dalgası kapsamında tutuklanıp, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, bugün anjiyo olacak.



CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Prof. Dr. Haberal'a “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu.



Ziyaretin ardından açıklama yapan Hamzaçebi, Prof. Dr. Haberal'a yoğun bakımda 1-2 dakikalık çok kısa bir ziyarette bulunduğunu belirterek, bunun dostluk, dayanışma ve “geçmiş olsun” ziyareti olduğunu söyledi.



Haberal'ın anjiyo olacağını ifade ettiğini belirten Hamzaçebi, “Şu anda yoğun bakımda, sağlık durumu ciddi... Sonuçta ne olacağı anjiyo ile ortaya çıkacak” diye konuştu.



Hamzaçebi, Mehmet Haberal gibi gözaltına alınan diğer rektörler ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Türkan Saylan gibi Türkiye'nin modernleşmesi projesinde sembol sayılan isimlerin bu muameleye maruz kalmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Kamuoyuna inandırıcı deliller hiçbir zaman ortaya konulmamıştır. Kamuoyu daima şüphe ve tereddüt içerisindedir. Son operasyonla yapılan tutuklama ve gözaltılar hiçbir inandırıcılığı olmayan, hiçbir delile dayanmayan gözaltılar olarak toplumda değerlendirilmektedir. Umuyorum Türkiye'de hukuk, hakimler bu sorunun üstesinden gelecektir. Türkiye aydınlık günlere kavuşacaktır.”



Hamzaçebi, bir gazetecinin sorusu üzerine Haberal'ı moral olarak iyi bulduğunu, ancak sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle daha çok kendi sağlık durumuna yoğunlaşmış durumda olduğunu kaydetti.



Akif Hamzaçebi'ye, açıklamasının ardından enstitü önünde bekleyen bazı vatandaşlar da Haberal'ın sağlık durumu ve morali hakkında sorular sordu.

