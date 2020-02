Prof. Dr. Gülmez: Ölümlerin yüzde 11'i solunum sistemi kaynaklı

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, 25 Eylül \'Dünya Akciğer Günü\' nedeniyle bir açıklama yaptı. Solunum sistemi hastalıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Gülmez, \"Tüm hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 11’i solunum sistemi kaynaklı\" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, 25 Eylül \'Dünya Akciğer Günü\' nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Solunum sistemi hastalıklarının önemli bir noktada olduğunu ifade eden Prof. Dr. İnci Gülmez, \"Türkiye’de solunum sistemi hastalıklarına bağlı hastane yatışları, bütün hastane yatışlarının yüzde 13’ünden sorumludur\" dedi. Ölümlerin yüzde 11\'inin ise, solunum sistemi kaynaklı olduğunu da sözlerine ekleyen Gülmez, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Bu hastalıklar arasında yer alan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), verem, akciğer kanseri, astım ve zatürre, dünya çapında ve ülkemizde ciddi ölümlere ve hastalık yüküne yol açmaktadır. Halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturan akciğer hastalıkları ve nedenlerine daha iyi odaklanmak üzere ilk defa geçen yıl, Uluslararası Solunum Dernekleri Forumunun (‘Forum of International Respiratory Societies’, FIRS) girişimi, uluslararası solunum derneklerinin iş birliği ile 25 Eylül Dünya Akciğer Günü olarak ilan edilmiştir. Dünya Akciğer Günü’nün amacı solunum hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak, solunum hastalıklarını önleme ve kontrol stratejilerini önceleme konularının küresel halk sağlığı hedeflerinin arasına alınmasını sağlamaktır. Dünya çapında 3\'üncü ölüm nedeni olan koahtan 65 milyon insan muzdariptir ve bu rakamlar giderek artmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 5 milyon koah hastası olup, bunlardan ancak 500 bini kendisinde koah olduğunu bilmektedir. Koahta erken tanı ve tedavi olanaklarına erişmek için öncelikle toplumda Koah farkındalığını artırmak gerekmektedir.\"

Her yıl 1 milyon 800 bin kişinin verem hastalığı nedeniyle öldüğüne vurgu yapan Başkan Gülmez, \"Verem ne yazık ki halen tüm dünyada en ölümcül bulaşıcı hastalıktır. Her yıl 1,8 milyon kişi verem nedeniyle ölmekte ve yılda 10 milyon kişi vereme yakalanmaktadır. Verem hastalığı yoksullar, göçmenler, madenciler ve riskli ortamlarda çalışan ve yaşayan diğer kişiler yanında tütün ve alkol kullanımı, diyabet, AIDS, bağışıklık sisteminin baskılanması gibi risk faktörlerine sahip kişilerde daha çok görülmektedir. Akciğer kanseri, en ölümcül kanserlerdendir. Dünyada yılda 1,6 milyon kişi bu hastalıktan ölmektedir. Akciğer kanseri ülkemizde tüm yaş grupları içerisinde en sık görülen kanser tipi olarak erkeklerde 1\'inci sırada, kadınlarda ise 5\'inci sırada yer almaktadır. Zatürre uzun yıllardır sık rastlanan hastalıklardan olup çocuklarda ve ileri yaşlarda en önemli ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Her yıl milyonlarca insanın ölümünden sorumludur. Zatürre ülkemizde de önemli hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer almaktadır\" diye konuştu.

