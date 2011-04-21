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PROF. DR. FİLİZ VE DOÇ. DR. ALBAYRAK SERBEST İSTANBUL (A.A)

21 Nisan 2011 23:51

-PROF. DR. FİLİZ VE DOÇ. DR. ALBAYRAK SERBEST İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından sorgulanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Albayrak serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sabah gelen Filiz ve Albayrak, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a yaklaşık 5,5 saat ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi. Filiz ve Albayrak, ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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