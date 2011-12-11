T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Dr. Feyzioğlu: Şike davası sanıkları tahliye edilebilir

Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Aziz Yıldırım da dahil tüm şike davası sanıklarına tahliye yolu açacağını öne sürdü.

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, şike cezasının alt sınırını 1 yıla indiren düzenlemenin, Aziz Yıldırım da dahil tüm şike davası sanıklarına tahliye yolu açacağını öne sürdü.



Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, şike cezasının alt sınırını 1 yıla indiren düzenlemenin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 100/1 maddesine göre Aziz Yıldırım ve diğer sanıklara tahliye yolunu açacağını ileri sürdü. Feyzioğlu, yeni şike yasası ışığında, Yıldırım ve diğer sanıkların hukuki durumunu şöyle değerlendirdi:


“İddianamede sadece şike suçlaması getirilen sanıklar yönünden cezanın alt sınırı yeni yasayla 5 yıldan 1 yıla çekildiğinden CMK’ya göre tahliye kararı verilmesi gerekir. Tutuklulukları, cezaevinde yattıkları süre dikkate alınırsa, sanıklar yönünden orantısız hale geleceğinden mahkemenin tahliye vermesi gerekeceği tartışmasızdır.



Örgüt üyeliğinin cezası değişmedi ama...


Aziz Yıldırım başta bazı sanıklar hakkında iddianamede ayrıca suç örgütü kurmak, yöneticisi ve üyesi olmak gibi suçlamalar var. Bu suçun cezasında ise bir değişiklik yapılmadı. CMK 220’ye göre suç örgütünün cezası 2-6 yıl. Yattıkları süre dikkate alınırsa, tutuklama yine orantısız hale geliyor.


İddianamede sanıklara yıllarca ceza istenmesinin de önemi yoktur. Alt sınırdan cezalandırma yapılacağı ilke olarak kabul edilir. Şike suçunun cezası değiştiği için oradan tutuklama artık orantısız hale gelir. Örgüte ilişkin bu madde ise tek başına orantılılığı sağlamaz. CMK 100/1’deki orantılılık ilkesi gereği alt sınırı bir yıla indiren yeni şike yasası tahliyelerin önünü açar. Tutuklamanın bir ceza değil tedbir olduğunu da unutmayalım. Tutuklama hiçbir zaman cezaya dönüştürülmemelidir.”



Yargı, yeni yasa için ikiye bölündü


Yargı çevreleri yeni yasanın tahliyelerin önünü açıp açmayacağı konusunda bölündü. Bir grup Prof. Dr. Metin Feyzioğlu gibi, sanıkların tahliyesi gerektiğini savundular. Diğer grup ise mahkemenin takdir yetkisi bulunduğunu, örneğin sanıklardan Aziz Yıldırım’ın 6 şike ve 7 teşvik yanında, suç örgütü liderliğinden yargılandığı için mahkemenin tahliyesini reddedip, tutuklu yargılamasının devamına da karar verebileceğini öne sürdüler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24