"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay İstanbul'a gönderildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerinin sabah saatlerinde evinde yaptığı aramanın ardından gözaltına aldığı Prof. Dr. Bernay, gün boyu tutulduğu Emniyet Müdürlüğü'nden saat 20.30 dolayında çıkarılarak Samsun-Çarşamba Havaalanı'na götürüldü.



Burada THY'nin Samsun-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağına bindirilen Bernay'a Samsun Emniyet Müdürlüğü personeli eşlik ediyor.

