Prof. Dr. Fatih Özatay: “Kamu bankalarının kredileri yüzde 122 arttı; kredi genişlemesi üretimi değil fiyatları artırıyor”

Prof. Dr. Fatih Özatay, Dünya’da yayınlanan yazısında, ekonomiyi kredilerle canlandırma politikasının sonuçlarını inceledi. Kamu bankalarının bir kredi patlaması yaşadığını belirten Özatay şöyle dedi:

“19 Haziran haftasında kamu bankalarının kredi arzı, bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla, % 122 artmış durumda. Alt kalemler itibariyle şöyle: Tüketici kredileri % 120, şirket kredileri ise % 126. Özel bankalarda ise artış oranları aynı sırayla % 33, %11 ve % 52. Enflasyonun %11 düzeyinde olduğu dikkate alındığında kamu bankalarında tam anlamıyla bir kredi patlaması yaşandığı açık.”

Çok hızlı kredi genişlemesinin birebir üretime değil, ikinci el piyasaya ve fiyatlara yansıdığını, ikinci el otomobildeki hızlı fiyat artışının bunun göstergesi olduğunu belirten Özatay, “Üretime tam olarak yansımasının ise bayağı bir zaman gerektireceği anlaşılıyor” dedi. Özatay şöyle devam etti: “Hangi ekonomi politikası? Üretime ve istihdama etkisi aylar sonra tam anlamıyla görülebilecek otomobil kredisi artışı mı? Yoksa tüm işsizlere (kayıt dışı dahil) daha uzun süreli ve makul bir destek mi? Veya bir süre kapalı kaldıkları için zor duruma düşen küçük şirketlere daha çok destek mi?”