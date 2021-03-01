Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof.Dr.Ersin Onulduran, yaşamını yitirdi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Fakültemizin emekli hocalarından Prof.Dr.Ersin Onulduran'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm Mülkiye camiasına başsağlığı dileriz."

Prof.Dr.Ersin Onulduran kimdir?

Ersin Onulduran 1945 yılında Bandırma'da doğdu. Amerika'daki üniversite yıllarında tanıştığı Judith Onulduran ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. 1966 senesinde üçüncü sınıf öğrencisiyken gittiği Claremont Men’s College'da Siyaset Bilimi dalında eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'de Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında, doktora eğitimini University of Southern California'da Siyaset Bilimi Dalında yaptı. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1983'te Doçent, 1989’da Profesör oldu. Türkçe ve yabancı dildeki kitapları özellikle Türk dış politikası, siyasi partiler, uluslararası ilişkiler kuramları üzerinedir. Kendi çalışmaları yanında, Kenneth Waltz ve George Quester'ın "Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi" kitabı gibi bazı yabancı dildeki çalışmaları da Türkçeye kazandırmıştır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı görevlerini emekli olana kadar sürdüren Prof. Onulduran, bir dönem aynı üniversitede Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak da görev yapmıştır. Prof. Onulduran 19 Ekim 2012 tarihinde 40 yıla yakın bir süre görev yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden emekli oldu. Üniversitedeki çalışmaları yanında Foreign Policy Institute'de yönetim kurulu'nda görev yapmıştır.

Ayrıca 1986 - 2010 seneleri arasında Türkiye-ABD Kültürel Mübadele Komisyonu veya bilinen adıyla Fulbright Eğitim Komisyonu'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı. Prof. Onulduran'ın bu görevden ayrılması sonrası ise genel sekreterlik görevine Prof. Ersel Aydınlı gelmiştir.

Halen Bilge Adamlar Kurulu üyesi olup emekli olması sonrası da bilgi birikimini paylaşmaya devam eden Onulduran özellikle güncel gelişmeler ve dış politika konularında yerel, ulusal ve uluslararası seviyede yayın yapan basın kuruluşlarına mülakatlar vermektedir. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yayınları üzerinden de gelişmeleri yorumlamaktadır.