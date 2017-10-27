Prof. Dr. Erkan İbiş: Deniz Baykal yavaş yavaş komadan çıkıyor

Yoğun bakımdaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Yavaş yavaş komadan çıkıyor. İyi yolda" dedi.

Baykal’ın sağlık durumunun stabil olduğunu söyleyen İbiş, “Deniz Bey yine yoğun bakım altında. Genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi, solunumu kendisine, ait herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey, yavaş yavaş komadan çıkıyor. Deniz Bey'in ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor. Sözleri anlıyor, basit komutları yerine getiriyor. Yine yoğun bakımda tedavisi devam edecek. İyi yolda, sabır gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. İbiş, ani bir gelişme olmadığı takdirde yeni bir açıklamayı pazartesi günü yapacaklarını duyurdu.

16 Ekim’de sol tarafındaki uyuşma nedeniyle hastaneye kaldırılan Deniz Baykal'ın beynine giden damarlardan birinin tıkandığı belirtilmişti.