Prof. Dr. Ercan olası bir depremde İstanbul’daki en riskli ilçeleri açıkladı

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunarak; en riskli ilçelerin Avcılar ile Beylikdüzü olduğunu belirtti.

Marmara Bölgesi'nde üç farklı deprem olacağını ifade eden deneyimli Prof. Ercan, İstanbul'daki en riskli yerleri de tek tek açıkladı. Bakırköy hattını, Küçükçekmece bölgesini ve özellikle Avcılar ile Beylikdüzü çizgisini uyaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen depremin büyüklüğü hakkında da konuştu.

Sabah gazetesinden Ersel Yıldırım'ın haberine göre, Marmara'daki depremin etkisinin çok büyük olacağını söyleyen Ercan, en riskli ilçeleri de teker teker sıraladı.

"Üç farklı deprem"

"Marmara Bölgesi'ndeki depremin üç farklı şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Hem Kuzey Marmara özelinde büyüklüğü 6.7 ile 7.0 arasında değişecek üç farklı deprem olacak. Bu depremler aynı anda da olabilir farklı zamanlarda da olabilir. Tıpkı 1999 Gölcük depremi gibi farklı tetiklemelerle sarsıntılar olacak. Depreme hazırlık yapmak için kesinlikle yenileme çalışmaları yapılmalı."

"Etkisi büyük olacak"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle birlikte deniz kenarında yaşayan vatandaşların tehlike altında olacağını ifade ederken bazı ilçelerde depremin çok daha büyük şekilde hissedileceğini vurguladı.

En riskli yerler

Deprem uzmanı Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi kıyılarındaki yerleşim yerlerini özellikle uyardı. Fatih'ten başlayan hatta dikkat çeken deneyimli bilim insanı, deniz kenarındaki Fatih hattındaki eski evlerin güçlendirilmesi gerektiğini söylerken Zeytinburnu, Merter, Sirkeci hattının risk altında olduğunu belirtti.

Beklenen İstanbul depreminde en riskli bölgelerin Marmara kıyılarındaki yerler olduğunu belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, özellikle Bakırköy hattını uyardı. Bakırköy, Ataköy, Florya, Şenlikköy, Yeşilköy, Yeşilyurt hattının deprem bölgesi olduğunu belirten deneyimli deprem uzmanı ayrıca Küçükçekmece ilçesinin de Avcılar ile birlikte en riskli ilçeler olduğunu ifade etti.

En riskli ilçe Avcılar

1999 Gölcük depreminde en çok zarar gören ilçeler arasında yer alan Avcılar'ın daha sonra güçlendirildiğini fakat hala yıkılma tehkikesi olan birçok bina olduğunu söyleyen Övgün Ercan, Beylikdüzü'nde yeni bir yapılanmanın olduğunu fakat sahil kısımlarının depremde risk altında olacağını bildirdi.