Prof. Dr. Emre Alkin: TPAO ve BOTAŞ'ın halka arzı için doğal gazın ucu gözükmeli

İktisatçı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfini ve keşif sonrası gündeme gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) halka arzını değerlendirdi.

Sadece doğalgazın bulunması müjdesinin şirket değerlerini tek başına yükseltecek bir güce sahip olmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alkin, “Bahsedilen doğalgazın çıkarılması için yapılan hamleler ve yatırımlar elle tutulur hale geldiğinde bence halka arz için zaman da gelmiş olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’den çıkan yabancı yatırımcıları tekrar Borsa İstanbul’a gelmeye ikna edecek hamlelerden birinin, BOTAŞ ve TPAO’nun halka arzının olabileceğini belirtti.