Prof. Dr. Emre Alkin: Merkez Bankası faizi sabit tutarak cesaretli davrandı

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8.25’te sabit tutmasını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Banka yönetimi siyaset cephesini ‘doğru işleri’ yaptığına dair ikna etmiş olmalı ki, büyümeyle ilgili sıkıntıların çekildiği dönemde enflasyonla ilgili endişeleri gözeterek cesaretli ve basiretli bir karar aldı” dedi.

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25’te sabit tutmakla doğru yaptığını belirterek şu yorumu yaptı: “Merkez Bankası uzun zamandır faizleri düşürüyordu. Amacı, Koronavirüs’ten önce ve sonra ekonomiyi büyüme yolunda stabilize etmekti. Ancak enflasyonla ilgili Ankara’dan gelen cesur açıklamalara rağmen Mayıs ayında fiyat artışlarının beklenenin çok üzerinde gelmesi, ekonomideki karar alıcılarda endişeye neden oldu. Ayrıca COVİD-19 pandemisi çerçevesinde piyasadaki daralmayı kontrol altına almayı hedefleyen düzenlemeler ile Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının aldığı sert tedbirler, Türkiye’yi piyasa ekonomisinden koparıyormuş gibi bir görüntü vermişti. Bu sebeple benim de aralarında bulunduğum birçok ekonomist Merkez Bankası’nın bu sefer 25 baz puanlık bir indirimle yetineceğini tahmin ediyordu. Ancak Merkez Bankası yönetimi siyaset cephesini ‘doğru işleri’ yaptığına dair ikna etmiş olmalı ki, büyümeyle ilgili sıkıntıların çekildiği bu dönemde enflasyon endişelerini gözeterek faizi cesaretle sabit bıraktı.”

"Siyasetten tepki gelmedi"

Siyaset cephesinden faiz kararına olumsuz bir tepki gelmediğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Merkez Bankası ile siyaset arasında koordinasyon bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak Merkez Bankası bugünkü kararıyla piyasa gerçeklerinden de sapmamış oldu. Özellikle MSCI Gelişen Ülkeler Endeksi’nden Türkiye’nin çıkarılma ihtimalinin seslendirildiği bu dönemde Merkez Bankası’nın piyasa gerçekleriyle koordineli şekilde davranmasını hem basiret hem cesaret göstergesi olarak değerlendiriyorum” dedi.

Bundan önceki açıklamalarında sık sık değindiği gibi Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde sadece büyümeye değil fiyat istikrarına da odaklanacağını öngördüğünü dile getiren Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Banka yönetiminin, sayısı 12’ye çıkarılmış Para Politikası Kurulu toplantılarından önce enflasyon rakamlarına, ardından da büyüme dinamiklerine bakılacağını tahmin ediyorum. Bu, faiz indirimlerinin bittiği anlamına gelmiyor ama kısa bir tatile çıkılmış olduğu anlaşılıyor” diye konuştu.