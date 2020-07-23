Prof. Dr. Emre Alkin: Merkez Bankası faizi ne indirebilir ne de artırabilirdi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini değiştirmeyerek 8.25’te sabit tutma kararını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, sabah kişisel internet sitesi ve sosyal medyada, “Merkez Bankası mantıklı olarak bugün faizi değiştirmez” dediğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bazı takipçilerim, ‘En mantıklısı faizi yükseltmek değil mi?’ diye sordu. Onlara ‘En mantıklısı değil, mantıklısı’ diye cevap verdim. Normal şartlarda Merkez Bankası’nın faizi 0.25 puan yükseltmesi en mantıklısı gibi gözükse de dünyanın ve Türkiye’nin normal şartlarda bulunmadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Merkez Bankası’ndan normal şartlarda atılabilecek bir adımı beklemek doğru olmaz.”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Normal olmayan şartlar” tanımıyla neyi kastettiğini ise şöyle açıkladı: “Ekonomik büyümeyle ilgili çok ciddi problemlerin bulunduğu, vergilerin ertelendiği, alttan alta vergi barışının hazırlandığı bir dönemde faizlerin yükseltilmesi zaten mümkün değildi.”

İndirim de mümkün değil



Prof. Dr. Emre Alkin, faizlerde yeni bir indirime gitmenin de mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi: “Döviz kurlarının seyri, ekonominin kırılganlığı, likiditenin azlığı göz önüne alındığında ise faizlerin düşürülemeyeceği ortadaydı.”

Geçen ayki toplantıda Merkez Bankası’nın faizi indirse bile bunu çok küçük bir oranda yapacağı öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, “Aslında gönlümüzdeki aslan, faizi hiç değiştirmemesiydi. Nitekim geçen ay faiz değiştirilmeden sabit bırakılınca sosyal medyada, ‘Bizim düşündüğümüzden de iyisini yaptı’ diyerek kararı alkışladık. Bizim gibi gerektiğinde eleştiren uzmanların geçen ayki kararı olumlaması ve bu arada siyasetten de bir tepki gelmemesi, Merkez Bankası’nı bu ay da faizi sabit tutmaya itti” dedi.

Analistler ve uzmanların yorum yapmadan önce Merkez Bankası’nın geçmişte siyasi, ekonomik, toplumsal gelişmelere ne tepki verdiğinin iyi incelemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, böylelikle alınacak kararı öngörmenin mümkün olabileceğini ifade etti.