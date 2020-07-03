Prof. Dr. Emre Alkin: İstanbul Ticaret Odası ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri birbirinden koptu

Yüzde 1.13 olarak açıklanan haziran ayı enflasyonunu değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Mayıs ayı enflasyonunun yüksek çıkmasından sonra, Merkez Bankası’nın yüzde 7.4’lük yıl sonu hedefinin tutturulması riske girmişti. Haziran ayı enflasyonunun da beklenenden yüksek çıkması, hedefin tutturulmasının mucizelere bağlı olduğunu gösterdi” dedi. Prof. Dr. Emre Alkin, hedefe yaklaşabilmek için enflasyonun temmuz ve ağustos aylarında üst üste negatif çıkması ve sonraki aylarda da yüzde 0.4’ten az gelmesi gerektiğini belirtti.

Bazı kişilerin, “Büyüme daha önemli, enflasyondan bize ne?” diyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Ancak durum bundan biraz farklı. Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle büyümeye destek vermesi için enflasyonun düşüş trendinde olması gerekiyor. Merkez Bankası geçen ayki toplantısında beklenenden yüksek çıkan enflasyonu görüp faiz indirimini durdurmuştu. Şimdi temmuz ayındaki toplantıda yüksek çıkan enflasyona rağmen göstere göstere faizi indirip itibar erozyonu yaratacağını düşünmüyorum” dedi.

"İTO hassasiyet göstermeli"

İstanbul Ticaret Odası’nın önceki gün, İstanbul’un enflasyonunu yüzde 0.07 olarak açıklaması üzerine birçok kişinin pek de temeli olmayan iyimser bir beklenti içine girdiğini de belirten Alkin, “Böylelikle uzun yıllardan sonra ilk defa, kısa bir dönem içinde İTO ve TÜİK rakamları arasındaki korelasyon birkaç defa kopmuş oldu. İTO oranlarıyla ilgili bir güven sorunu oluşmaması için gereken hassasiyetin gösterilmesini istiyorum” uyarısında bulundu.