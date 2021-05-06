Prof. Dr. Emre Alkin: Enflasyon yükseldikçe faizi pas geçmek riski artırıyor

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı öncesinde yazdığı analizde nisan ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) oranının 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret ederek, üretici fiyatlarındaki (ÜFE) artışın aylık %4.34 yıllık %35.17 olduğuna ve TÜFE’nin iki katında da fazla seviyeye geldiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Emre Alkin, “MB'nin enflasyon oranlarına bakarak bu ay erken topladığı Para Politikası Kurulu'nda pas geçeceğini söylemek falcılık olmaz. Ancak enflasyon yükselmeye devam ettikçe “pas geçmek” piyasanın kabul edeceği bir seçenek olmaktan çıkacak” dedi.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, en çok artan ürünlerde bu sefer gıdanın yanında giyim eşyasının da olduğunu belirten Alkin, “Bu gelişme maliyet artışlarının nihai fiyatlara yansıdığını gösteriyor. Çekirdek enflasyona dikkatlice baktığımızda art arda üçüncü ay TÜFE'nin üzerinde seyretti. Demek ki; fiyatları yükselen mal ve hizmetlerin büyük kısmı mevsimlik olmayan, her ay satın aldığımız kalemlerden oluşuyor” yorumunu değerlendirmesinde bulundu.