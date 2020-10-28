Prof. Dr. Emre Alkin: Dolarda Biden etkisi yok; asıl neden Merkez Bankası'nın faiz kararı

Prof. Dr. Emre Alkin, dolar / TL kurundaki yükselişin Biden’ın seçilme ihtimalinin artmasıyla ilişkili olmadığını belirtti. Dolardaki tırmanışın Merkez Bankası’nın geçtiğimiz faizi sabit bırakma yönündeki sürpriz kararıyla ilişkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alkin, TL’ye dönmüş yatırımcıların bu karar sonrasında yeniden dolara yöneldiğini vurguladı.

Zamanında alınmayan kararların maliyetinin uzun vadede daha fazla olacağını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Denizi doldurmak için 10 kamyon çakıla ihtiyacınız varken, ‘Bugün 4 kamyon atayım, yarın da 6 kamyon atarım’ derseniz sabah denizin döktüğünüz çakılları götürdüğünü görürsünüz. Ve toplam 14 kamyon çakıl atmak zorunda kalırsınız” dedi.

"1970'lerdeki silah ambargosundan bile daha soğuk bir döneme girilebilir"

Prof. Dr. Emre Alkin, Biden’ın seçim zaferinin Türkiye-ABD ilişkileri açısından olumsuz sonuçlar doğurmaya aday olduğu uyarısında da bulundu. Mevcut Başkan Donald Trump’ın, Amerikan devletinin Türkiye karşıtı politikalarını engellemeye çalıştığını hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, Biden’ın seçilmesi durumunda bu engelin kalkacağını kaydetti.

Prof. Dr. Emre Alkin, Demokratlar’ın hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlamasının en riskli senaryo olduğunu, bu durumda Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme gelebileceği ve iki ülke ilişkilerinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki silah ambargosundan bile daha soğuk bir döneme girebileceği öngörüsünde bulundu.