Prof. Dr. Elmacıoğlu: Meyve suyu nektarları insan yaşamında su kadar önemlidir

İSTANBUL, (DHA) -TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu\'nda, Torba Yasa kapsamında meyve suyu nektarları için yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilmesi, sağlık uzmanları arasında tepkilere neden oldu.

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, meyve suyu nektarlarına vergi getirilmesinin çok yanlış bir uygulama olduğu uyarısında bulunarak, \"Meyve suyu nektarları insan yaşamında su kadar önemlidir. Hiçbir şekilde bunu sağlığa destek olarak görmüyorum\" dedi.

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, \"Bu verginin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Neyi meyve suyu yaparsın elmayı, üzümü yaparsın ama bir kayısıyı, şeftaliyi nektar yaparsın. Evde de elmayı rendeleyip sıktın mı suyu olur ama şeftalinin nektarı olur. Gerek meyve suyu gerek nektar meyveye ulaşamayan insanlar için bile en güzel kaynak. Bunlara vergi konulmasını hiç de sağlığa bir destek olarak görmüyorum. Çok yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

\"YAHU BUNUN VERGİSİ Mİ OLUR?\"

Meyve suyu nektarlarının özellikle çocukların gelişimi için çok sağlıklı olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, şunları söyledi:

\"Özellikle eğitim çağındaki çocuklar meyve yiyemediği zaman onun yerine meyve suyu ya da nektarı içtiğinde meyveden alacağı bütün vitaminleri karşılamasa da birçoğunu karşılar. Burada aynı zaman da sürdürebilirlikte var. Bugün artık dünyamız çok yaşlı. İnsanlar doğru düzgün tarım yapmıyor. Elde edilen bir meyveyi mevsiminde meyve suyu yapmayıp da çöpe mi atmak lazım, yoksa bunları en ucuz zamanında besin değerini muhafaza edecek şekilde endüstriyel olarak anında işleyip paketleyip bunu insanlığa sunmak mı? Yahu bunun vergisi mi olur?.\"

\"VERGİ GETİRİLMESİNE YÜZDE YÜZ KARŞIYIM\"

Bu vergilendirmenin sürdürülebilir beslenmenin de önünü kapattığını dile getiren Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Ben vergi getirilmesine yüzde yüz karşıyım. Başka şeylere daha lüks tercihlere vergi konulabilir. Ama bir meyve suyuna getirilmesi olmaz. Türkiye\'de 16 milyon öğrenci var, mevsiminde toplanan meyvenin suyu kutulanıp öğrencilere gidiyor, yani bunların yüzde 10’u kullansa ne kadar faydalı olduğunu düşünün. Su yaşamda ne kadar önemliyse meyve nektarları da o kadar önemlidir. Meyve sularının ve nektarının en az su kadar bizlerin rahat ulaşacakları içecekler olması lazım\" dedi.

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