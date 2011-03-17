Prof. Dr. Elmacı: Tatlıses elimizi sıkabiliyor, bizimle konuşabiliyor

T24 -





Elmacı, başından ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in dün gece itibariyle kendi başına solunumunu sürdürebilir bir duruma geldiğini ve solunum cihazından tamamen ayrıldığını söyledi.





Prof. Dr. Elmacı, hastane girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tatlıses'in bugün itibariyle daha iyi bir durumda olduğunu ifade etti.





Elmacı, Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:





''Bizim vermiş olduğumuz komutları alabiliyor. Sağ kol ve bacağını bizim uyarılarımızla kaldırıyor, elimizi sıkıyor, bizimle konuşabiliyor. Bu önemli bir gelişme bizim açımızdan. Yoğun bakımda tedavisi bir süre daha devam edecek. Aileye de dün ifade ettiğim gibi, işler iki ileri giderken bir geri gidebilir beyinle ilgili sorunlarda. Henüz hayati riski tamamen geçmiş değildir.





Bulunduğumuz nokta çok daha iyi ve sevindirici bir noktadır. Bu anlamda tedavisine devam edeceğiz.''





Tatlıses'in vücudunun sol bölümünde problemin devam ettiğini belirten Elmacı, ''Bugün itibariyle bunu sorgulamıyoruz. Kendisinden de böyle bir istekte bulunmuyoruz. Çünkü bu kendisini strese sokabilecek bir şeydir. Dolayısıyla biz sadece sağın üstüne gidiyoruz. İleride bu yoğun bakımdan çıktıktan sonra solu sorgulamaya başlayacağız. Ona dönük ciddi bir fizyoterapi alacak. İnşallah onu da toparlayacak. Bize geldiğinde ameliyatı yaptığımız saatlerde hayati tehlikesi yüzde 80'lerdeyken şimdi yüzde 10'larda diyebiliriz. Biz kendisine 'Nasılsın' dediğimizde, 'İyiyim' diyor. Ayrıca 'Sağ kolunuzu kaldırın' dediğimizde kaldırıyor'' dedi.





Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim: Acele alınmış bir karar





Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, sanatçı İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırının bölgeyle ilişkilendirilmesinin "acele alınmış bir karar" olduğunu belirtti.





Bölgesel yönetimden yapılan yazılı açıklamada, "sanata büyük hizmetleri olan Tatlıses'e kimliği henüz bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırıdan büyük üzüntü duyulduğu" belirtildi.





"Tatlıses'in bölgede sevilen ve sayılan bir şahsiyet olduğu" ifade edilen açıklamada, "Türk medyasında yayımlanan, sanatçının kuzey Irak'taki yatırımlarından dolayı, buradaki ortaklarıyla sorunlar yaşadığı, saldırganların, kuzey Irak'tan gidip saldırıyı düzenlediği yönündeki haberlerin acele verilmiş bir karar" olduğu kaydedildi.





"Bu ihtimalin çok zayıf olduğu" belirtilen açıklamada, "ancak iddiada doğruluk payı olması halinde kimsenin yasalardan kaçamayacağı, hak ettiği cezaya çarptırılacağı" bildirildi.



